Édouard Philippe, Premier ministre français : « Le problème entre la France et le Sénégal, c’est qu’il y a pas de problème »

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Octobre 2017 à 17:45

Le Premier ministre Français Edouard Philippe a magnifié jeudi, la qualité des relations qui existent le Sénégal et la France, soulignant que celles-ci sont à l’évidence "d’une intensité, d’une richesse, d’une particularité tout à fait rare et singulière".



"Nous ne sommes pas simplement alliés au sens où nous serions différents, mais nous nous retrouverions dans un intérêt commun. Nous sommes presque conjoint par notre histoire, notre culture à bien des égards et par l’intensité avec laquelle que nous avons voulu poursuivre depuis de très longues années, un partenariat tout à fait singulier.



Nous ne l’avons pas initié, Monsieur le Premier ministre, nous nous inscrivons dans l’histoire qu’ont tracée nos prédécesseurs, des Présidents visionnaires et des peuples décidés à faire que nos deux pays puissent se rapprocher toujours un peu plus. Cette alliance est très forte. Elle est féconde pour le Sénégal et pour la France", a-t-il accentué.



Se tournant vers son homologue, Mahammed Boun Abdallah Dionne avec qui il animait une conférence de presse conjointe, le chef du gouvernement français a affirmé qu'il ajouté qu’il n'a pas beaucoup d’inquiétudes quant à l’avenir de ces relations.



"Quand je vois la proximité intellectuelle et personnelle qui prévaut entre les membres de nos deux gouvernements. Quand je vois l’importance de la communauté française au Sénégal, les liens politiques, économiques diplomatiques et culturelles qui nous lient et la façon dont voyait l’avenir qui correspond à bien des égards à celle à laquelle le gouvernement entend lui bien regarder l’avenir, je me dis que ces correspondances sont puissantes… Nous pouvons penser que le problème entre le Sénégal et la France c’est qu’il n’y a pas de problème", insiste-t-il.



Edouard Philippe et Boun Abdallah Dionne ont co-présidé le 3e séminaire intergouvernemental franco-sénégalais.



Au cours de cette rencontre à laquelle ont participé plusieurs ministres du Sénégal et de la France, les deux chefs gouvernements ont abordé des questions de coopération liées à la sécurité, la santé, l’économie et à l’éducation, entre autres. Il est prévu également des rencontres sectorielles entre différents ministres des deux pays, pour discuter de coopération.

