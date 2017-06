Education : L’Ambassadeur Bigot va recevoir les 95 boursiers du gouvernement français, ce mercredi

Les 95 boursiers du gouvernement français pour l’année 2017, vont être reçus par son Excellence Christophe Bigot, ce mercredi à 17 heures à la Résidence de France (Cap Manuel), a-t-on appris du communiqué parvenu à la rédaction de Leral.net.



En effet, les « bourses du gouvernement français sont allouées par le ministère des Affaires étrangères, pour des études, des stages ou des séjours linguistiques en France. La majorité d’entre elles sont attribuées par les Services de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France à Dakar », lit-on dans la même source.



Pour rappel, en 2016, 75 bourses d’études ont été allouées à des doctorants ou post-doctorants pour effectuer de séjours de recherche dans des laboratoires français.



Attribuées en concertation avec la Direction national de la Coopération, les universités sénégalaises, l’IRD, le CIRAD et l’AUF, ces bourses visent à développer la recherche entre la France et la Sénégal et à renforcer le vivier d’enseignants-chercheurs, nécessaire au développement des universités.