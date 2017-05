Effrayant : cette maman a partagé les messages qu’un pédophile a envoyés à sa fille de 10 ans

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2017 à 23:30 | | 0 commentaire(s)|

Un pédophile a contacté sa fille de 10 ans sur Snapchat. Elle a décidé de partager les captures d’écran.

Âgée d’à peine dix ans, l’enfant a été abordée par un homme qui prétend, sur Snapchat, s’appeler Daniel Foreal et vivre en Floride, aux Etats-Unis. La conversation qu’il va avoir relève de la pédophilie.



L’homme demande alors à l’enfant d’enlever son T-Shirt et son soutien-gorge. Ce à quoi, il lui est répondu qu’elle est trop jeune pour porter un soutien-gorge. S’engagent alors des négociations pour que l’enfant obéisse.

Bien sûr, ce sera un secret, affirme le pédophile. Mais, de suite, la mère s’aperçoit de la conversation, et découvre que sa fille a été contactée via la plate-forme vidéo Live.Me.

Horrifiée, la mère affirme pourtant être très attentive. « Elle a Facebook et d’autres réseaux sociaux parce que ses amis et elles jouent ensemble dessus. On fait en sorte que tout soit bloqué et si quelqu’un la contacte, elle me le dit. »

La mère continue la conversation avec le pédophile



La mère a décidé de voir jusqu’où ça pourrait aller, elle a donc remplacé sa fille à la rédaction des messages. L’homme a poursuivi la conversation « ça va être marrant. Je vais te dire exactement ce que je veux voir et tu me montreras ».

Une fois écœurée, elle décide de poster toute la conversation sur les réseaux sociaux et d’en faire partager le Shérif de Floride et tous ceux qu’elle peut atteindre.



Elle enchaîne par une demande de partage massif de ces captures d’écran et précise bien sûr que la conversation a été conduite par elle et non sa fille. Le profil de l’homme en question a quant à lui disparu de Facebook. Les preuves sont accablantes ici, contrairement au pauvre homme accusé à tort alors qu’il prenait une photo avec Dark Vador.



