Effritement de l’Apr à Fass-Gueule-Tapée-Colobane: EL Hadji Malick Ndoye, Coordonnateur de la fédération des républicains tire la sonnette d’alarme

Le contrat de confiance qui lie le Président Macky Sall et les populations de la Commune de Fass-Gueule-Tapée-Colobane s’effrite du jour au lendemain. Après la défaite de l’Apr lors des échéances locales de 2019 au profit de la liste de ‘’Takhawu Ndakaru’’ et le triomphe du ‘’non’’ lors du Référendum dans cette localité, le coordonnateur de la Fédération communale des républicains de la commune de Fass-Gueule Tapée-Colobane, El Hadji Malick Ndoye a tiré la sonnette d’alarme ce samedi 04 février lors d’un meeting de rassemblement pour attirer l’attention du Président Macky Sall sur les prochaines élections législatives.



A la Commune de Fass-Gueule-Tapée-Colobane, l’électorat du Président Macky Sall est en perte de vitesse. En effet, cette troisième Commune du département de Dakar, où l’Apr était pourtant sortie victorieuse lors des élections présidentielles et législatives de 2012, a depuis les deux dernières joutes électorales, tourné le dos au Président Macky Sall en procédant par des votes-sanction.



Suffisant pour El Hadji Malick Ndoye, le Coordonnateur de la Fédération des républicains de cette Commune de monter au créneau pour demander au patron de l’Apr de prendre en main cette problématique électoraliste.



« La situation qui se passe dans cette Commune est préoccupante. Pendant les élections présidentielles et législatives de 2012, nous avons gagné ici. Mais aux élections locales, nous avons perdu au profit de la coalition ‘’Takhawu Ndakaru’’ qui a gagné et au Référendum cette Commune de Fass-Gueule Tapée-Colobane fait partie des deux communes du département de Dakar où le ‘’non’’ a triomphé. Il y a donc un recul du vote en faveur de Macky Sall dans cette localité », a laissé entendre EL Hadji Malick Ndoye.



De l’avis du coordonnateur, El Hadji Malick Ndoye les causes de ce vote-sanction sont à chercher entre le chômage des jeunes et le manque de politique de soutien des femmes de la Commune ainsi que des divergences internes du parti. Ainsi, il invite le Président Macky Sall à prendre à charge les préoccupations des populations de cette localité.





Landing DIEDHIOU, Leral.net