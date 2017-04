Eglise: Mgr Benjamin Ndiaye prie pour la paix, la justice et pour les morts du daaka

La communauté chrétienne catholique a célébré ce week-end la fête de Pâques qui marque la résurrection du Christ. Saisissant cette occasion, l’archevêque de Dakar a prié pour la paix, la justice et l’amour avant d’inviter les fidèles à s’investir dans la protection de l’environnement.



"Que la paix de Dieu et Sa Joie illuminent toute votre vie. Que la victoire du Christ ressuscité d’entre les morts, éclaire votre existence et vous renouvelle vous-mêmes, qu’elle vous obtienne le don de la sérénité chrétienne qui consiste en cette assurance éprouvée que Jésus-Christ accomplit l’homme

Que le ressuscité lui-même bénisse et fasse fructifier tous vos efforts de conversion, entrepris depuis l’ouverture du carême jusqu’à ce jour très saint, le plus important de l’histoire du salut, qui vaut de célébrer, dans l’unité entre fidèles chrétiens, le mystère lumineux de pâques au cœur de cette nuit. Que la lumière pascale éclaire l’église pour un témoignage toujours plus rayonnant, qu’elle éclaire la terre pour une vie plus fraternelle et plus solidaire entre les hommes. Que règnent la paix, la justice et l’amour", a-t-il imploré.



Avant de demander aux fidèles chrétiens de « vivre la rencontre avec le ressuscité sur nos routes humaines, à travers la prière, l’écoute de la parole de Dieu, les sacrements, les engagements et le service de la charité ». Au vu de l’importance de la création, l’archevêque, Benjamin Ndiaye, a invité les fidèles à dépasser les simples slogans pour agir en faveur de la protection de l’environnement.



« J’adresse une invitation urgente à un dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous », fait remarquer l’archevêque de Dakar.



Mgr prie pour les morts du daaka

« En communion avec nos frères musulmans, j’implore le Christ et Seigneur, ressuscité entre les morts, pour qu’il apporte réconfort et consolation aux personnes et aux familles endeuillées par la récente tragédie du Daaka de Médina Gounass », a dit le guide de l’église, Mgr Benjamin Ndiaye, samedi soir au cours de son homélie de la veillée pascale.



« Avec sympathie et respect, nous nous inclinons devant la mémoire des victimes qui dans un élan de ferveur mystique, s’étaient donnés un temps de retraite, loin des agitations du monde, pour mieux se mettre à l’écoute de Dieu, en compagnie d’autres fidèles croyants », a ajouté le prélat.



Avant de présenter « des condoléances fraternelles et émues à la communauté musulmane Tidiane durement éprouvée par le sinistre incendie d’une rare violence qui a semé la mort et de nombreux blessés ».



L’archevêque de Dakar assure ainsi à tous les frères musulmans croyants et aux familles des victimes, ses ferventes prières. « Le maître de la vie, d’accueillir les fidèles défunts dans son paradis, de consoler ceux qui pleurent, de guérir les blessés et de manifester à tous Sa Miséricorde », a-t-il imploré dieu en demandant à l’assemblée d’observer une minute de silence à l’endroit de ces victimes.



Quotidien

