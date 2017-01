Egypte, Cameroun et Ghana: Les plus titrés dans le carré d’as ! A eux trois, ils cumulent la moitié des victoires finales dans les 30 Can déjà jouées. L’Egypte (7 titres), le Cameroun (4) et le Ghana(4) sont les équipes les plus titrées d’Afrique. A leurs côtés, l’autre formation du carré des demi-finales de Gabon 2017, le Burkina Faso fait figure de nain.

Après une brillante qualification en demi-finale de la Can, les "Etalons du Burkina Faso auront la redoutable mission de défier les "Pharaons" d’Egypte et éventuellement, les "Lions indomptables" du Cameroun ou le "Black Stars" du Ghana, bref les « favoris historiques » pour reprendre l’expression usité par joseph Antoine Bell, le truculent chroniqueur de Rfi et non moins ancien gardien de but international du Cameroun.





En effet, au moment où dans les états de service de Bertrand Traoré et de ses coéquipiers ne figure qu’une place de finaliste de la Can 2013 en Afrique du sud (défaite 1-0 face à Nigeria), les autres demi-finalistes de Gabon 2017 comptent leurs couronnes.





En dépit d’absence à trois éditions d’affilée (2012, 2013, 2015), l’Egypte reste l’équipe la plus titrée d’Afrique. Et en renouant avec la compétition sportive la plus prestigieuse du continent, la bande à Mohamed Salah ne vise pas moins qu’une huitième couronne ! Nettement devant leurs challengers camerounais et ghanéens qui cherchent un cinquième sacre continental.





Toutefois, si les "Pharaons" d’Egypte ont trusté leur dernier trophée dans la compétition il y a seulement 7 ans, en 2010 en Angola en clôture d’un retentissant triplé consécutif, "Lions indomptables" et "Black Stars" sont restés des lustres sans soulever la coupe.





2002 au Mali pour le Cameroun et 1982 en Libye pour le Ghana.





Des Ghanéens qui sont néanmoins les plus réguliers en demi-finales avec, à l’occasion de cette Can 2017, une sixième présence consécutive dans le carré.





Le défi du Burkina est donc grand. Il faudra aux hommes du technicien portugais Paulo Duarté, défaire les « favoris historiques » pour espérer devenir le 15e pays à apposer son nom au palmarès de la Can.





Thierno Malick Ndiaye

