Egypte: attaque terroriste dans le Nord-Sinaï, 26 soldats morts et blessés

En Egypte, une attaque terroriste contre une position militaire dans le Nord-Sinaï vendredi 7 juillet a fait 26 morts et blessés selon le porte-parole de l’armée. La riposte des militaires a fait une quarantaine de morts et de blessés parmi les terroristes, a ajouté le porte-parole.



L’attaque contre un barrage militaire près de la frontière avec Gaza a eu lieu tôt vendredi 7 juillet. Un kamikaze a foncé avec une voiture piégée contre la position de l’armée. L’explosion a tué et blessé des dizaines de militaires.



D’autres agresseurs ont ensuite attaqué la position à bord de 4x4 armés de mitrailleuses et de lance-grenades. Selon le porte-parole militaire, l’attaque a été repoussée. Les hélicoptères d’attaque Apache sont alors intervenus et ont détruit 6 véhicules des agresseurs. Une vaste opération de ratissage a été lancée dans la zone située près de la frontière, à 15 kilomètres de Gaza.



Une zone tampon de 500 000 mètres a été vidée de ses habitants du côté égyptien pour mieux détecter et détruire les tunnels partant de la bande palestinienne vers le Sinaï. Le Nord-Sinaï est depuis des années le théâtre de combats opposant l’armée à des jihadistes qui ont prêté allégeance au groupe Etat Islamique.



source: RFI