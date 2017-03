Égypte: la justice approuve la remise en liberté d’Hosni Moubarak

L’ex-dirigeant égyptien avait été condamné à la prison à vie en 2012, pour « meurtres et tentatives de meurtres sur des manifestants, abus de pouvoir et de biens sociaux et atteinte aux intérêts de l’État ».



Des faits survenus en 2011, durant les jours de manifestation qui ont précédé sa chute. Et dans lesquels, il nie toute implication, depuis des années.



Moubarak était aussi visé par un autre procès, pour corruption, et reconnu coupable mais sa condamnation à trois ans de prison, prononcée en 2016, tenait compte du temps déjà effectué en détention.



Rien ne semble donc plus s’opposer à sa libération, au grand dam des familles de victimes.

Son avocat a par ailleurs précisé à la presse qu’Hosni Moubarak, retenu dans un hôpital militaire du Caire « pourra rentrer chez lui lorsque les docteurs diront qu’il peut sortir ».



L’ex-raïs, qui a régné 30 ans d’une main de fer sur l’Egypte, a été jugé dans plusieurs affaires depuis son retrait du pouvoir début 2011. Depuis l’accession au pouvoir du général Al-Sissi en 2013, un certain nombre de dignitaires de l’ancien régime poursuivis ont été eux aussi, acquittés par la justice égyptienne.



source: jeune afrique.com