Eibar-Real Madrid: deux buts et une passe décisive pour Benzema en 30 minutes ! Muet depuis le 7 janvier en Liga, Karim Benzema a permis au Real Madrid de vite prendre le large sur la pelouse d’Eibar (0-3) ce samedi en inscrivant notamment un doublé.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2017 à 17:49 | | 0 commentaire(s)|

Il était attendu. Et il a répondu. Privé de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, le Real Madrid ne pouvait compter que sur Karim Benzema pour représenter sa fameuse « BBC » sur la pelouse d’Eibar pour la 26e journée de Liga. Inspiré, le quotidien AS titrait d’ailleurs sa Une ainsi ce samedi : « Entre les mains de Benzema ».

7 buts en Liga pour Benzema

Pourtant, l’international français n’avait inscrit que 5 buts cette saison en championnat. Et aucun depuis près de deux mois. Mais après le dernier match nul poussif du Real (3-3) contre Las Palmas, l’ancien Lyonnais n’a cette fois pas tremblé pour placer Madrid sur la bonne voie. Un doublé de pur numéro 9 dans la surface, puis une passe décisive pour James. Le tout dans les 30 premières minutes !



source:bfmtv



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook