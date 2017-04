El Hadj Diouf: "La candidature de Me Auguistin Senghor est une insulte"

El Hadj Diouf s’est prononcé sur le comité mis en place par les anciens internationaux au micro de wiwsport.



Parlant de ses sorties dans la presse, El Hadj Diouf affirme : « Cela fait deux mois et demi qu’on se rencontre pour essayer de trouver des solutions et d’avoir un projet. Je n’ai jamais été à la télévision ou quelque part parce que j’avais envie d’y aller. Que cela soit mes sorties, celles de Victor Diagne ou Amdy Faye. Nous avons un groupe, et je parle au nom du groupe.



Si je suis allé dans les télévisions pour parler, c’est parce que se sont les sénégalais qui nous interpellent. Je crois qu’il est temps qu’on travaille ensemble. Ce qu’on est en train de faire, ce n’est pas pour nous mais pour les sénégalais. Encore une fois comme on le dit en wolof, « Sénégalais yii gnognou gnoor ».



Par rapport à la dernière CAN au Gabon, El Hadj Diouf tire sur la Fédération. « Quand j’étais à la CAN et que j’ai vu les journalistes n’avaient pas accès à l’équipe du Sénégal, alors que sans vous, il n’y a rien, je me suis dit qu’il y a un problème. Il faut dire les choses telles qu’elles sont. Il y a un réel problème dans le football sénégalais, et c’est pour cela qu’on se lève ».



En ce qui concerne la candidature d’Auguistin Senghor, il dit : « On a envie de créer des champions, de gagner et de créer des moments extraordinaires avec le football. Mais maintenant ce qui manque est la gestion. Mon souhait est de voir la coupe d’Afrique arriver au Sénégal avant de mourir. La candidature de Me Augustin Senghor est une insulte à l’ endroit des sénégalais. On lui a donné la chance plusieurs fois. Aujourd’hui, il faut qu’il sache qu’il a échoué et que c’est fini. On n’a pas de problème personnelle avec lui, c’est quelqu’un de très bien mais il faut que le système change ».





WIWSPORT

