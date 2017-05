El Hadj Mansour Mbaye : «Je n’ai pas le droit de ne pas voter pour Macky»

Le coordonnateur du mouvement ‘’Ndakarou and ak Macky’’, Ousseynou Diop, a choisi El Hadj Mansour Mbaye comme Parrain d’honneur de son mouvement politique. Un choix que le communicateur traditionnel a accepté avec plaisir. Il l’a fait savoir lors d’une visite que le coordonnateur dudit mouvement a effectuée, ce Samedi 20 mai, au domicile du griot.



«J’ai reçu Ousseynou Diop, le coordonnateur du mouvement ‘’Ndakarou and ak Macky’’. Il m’a choisi comme Parrain d’honneur. Je lui aie dit que je suis un socialiste. Et je suis un sage du bureau politique du Parti socialiste. Mais, vu que son père est un ami à moi, j’ai accepté l’honneur qu’il m’a fait. Parce que, mon parti est d’accord pour aller ensemble avec le Président Macky Sall aux élections législatives du 30 juillet prochain, pour permettre à Macky d’obtenir la majorité à l’Assemblée nationale. Et si cela est fait, le Parti va voir s’il ira toujours à l’élection présidentielle de 2019 avec la mouvance présidentielle», a-t-il rappelé.



Et de poursuivre : «Moi, je suis avec Macky Sall pour ces législatives. Et je serais aussi avec lui pour la présidentielle de 2019. Mes raisons sont simples. Ce que je suis aujourd’hui dans ce pays, hormis le travail de mes parents, je le dois à mon grand-père Cheikh El Hadj Malick Sy. Car, c’est mon père qui était son communicateur. Macky a beaucoup fait à Tivaouane. Il a annoncé qu’il va terminer la mosquée de Cheikh El Hadj Malick que Mame Abdou Dabakh avait commencé la fondation. Donc, je n’ai pas le droit de ne pas voter pour lui».



En plus de tout cela, El Hadj Mansour Mbaye ajoute que Macky a une grande considération pour lui, comme ses prédécesseurs l’avaient également pour lui. «Si Ousseynou Diop m’avait proposé autre chose, j’allais réfléchir avant de l’accepter. Mais, pour tout ce qui est soutien à Macky, je l’accepte pleinement. Donc, moi El Hadj Mansour Mbaye, j’accepte d’être le parrain d’honneur dudit mouvement et je l’assume», a-t-il conclu.



Le coordonnateur dudit mouvement, quant à lui, a soutenu que son choix n’est pas fortuit. Parce que, dit-il, «El Hadj Mansour Mbaye, c’est une sommité. C’est une personnalité. C’est un doyen sur l’échiquier politique et social au Sénégal. Donc, il est impensable de monter un mouvement de soutien au Président Macky Sall sans penser à lui. Il soutient aussi le Président Sall dans ses actions», a-t-il noté.



Pour rappel, le mouvement ‘’Ndakarou and ak Macky’’ a vu le jour il y a deux (2) mois. Et son objectif, selon son coordonnateur, est de soutenir le Président de la République, Macky Sall. Ce, pour vulgariser ses projets et lui permettre d’avoir la majorité à l’Assemblée nationale, lors des législatives du 30 juillet prochain.