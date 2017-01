El Hadj Mara, grand-frère du chauffeur du mini-car: "J'ai perdu 11 parents, dont mes deux frères"

"Le véhicule mini-car immatriculé KL 2178, assure régulièrement la liaison Tamba/Missirah pour les besoins du marché hebdomadaire. La veille de l'accident, le conducteur avait fait escale à Bentenké, où il a passé la nuit, avant d'embarquer le maximum de passagers. Puis vers 7 heures du matin, il a mis le moteur en marche, direction le marché hebdomadaire de Missirah, avec à son bord des passagers dont la plupart sont originaires dudit village. Arrivé à hauteur du village de Badiané, l'un des pneus du mini-car a soudainement éclaté, alors que le véhicule roulait à vive allure. Le conducteur était malheureusement sur la trajectoire d'un camion citerne malien immatriculé Q-4493-MD et AL-5542, qui roulait en sens inverse. Le choc est d'une violence telle qu'une quinzaine de passagers à bord du minicar ont succombé sur le coup.



Une liste qui s'allonge avec la mort du chauffeur du camion citerne malien, portant le bilan à 16 morts et 4 blessés graves. Ces derniers ont été évacués à l’hôpital de Kaffrine. La violence du choc a été telle que les services de secours ont été contraints de couper en deux le mini-car, pour pouvoir extraire les corps coincés à l'intérieur. J'ai perdu 11 parents, tous originaires du même village, dont mes deux frères. Il s'agit de Pape Mara et de son grand-frère, Kaw Mara, chauffeur du mini-car. Il vivait au quartier Médina Coura Tamba, avec son épouse et ses deux enfants."



