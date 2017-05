El Hadji Diouf: «Ferdinand Coly n’a rien à dire, s’il est venu en équipe nationale, c’est grâce à moi» Le double ballon d’or sénégalais faisait le bilan, avec "Stades", de leurs activités et en a profité pour parler des anciens internationaux qui soutiennent Aliou Cissé.

Pour Dioufy, le fait de prendre des anciens internationaux « montre l’envie de fermer la bouche aux gens.», car « Ceux qui sont dans le staff ou dans l’administration, au début, ils étaient dans le même combat que nous. D’ailleurs, ils ont les mains liées et ne peuvent pas parler.» explique le Bad Boy.



« Ferdinand Coly fait une sortie en oubliant qu’il a démissionné. Moi, el Hadji Diouf, tant que je ne fais pas d’échec, je ne démissionnerai pas. J’aime mon pays et j’ai envie de lui donner quelque chose.



Mais, Ferdinand Coly n’est même pas légitime pour parler. Il a travaillé avec eux et a échoué avec Amara Traoré. Il était le premier à dire qu’il y avait beaucoup d’amateurisme dans la FSF. D’ailleurs, il a tout le temps pleuré qu’on lui doit toujours des salaires.»



Mais Ferdinand Coly avait démissionné parce qu’il y avait un échec non ?



« C’est ce qu’il a dit. On sait ce qui se passe. Je ne suis pas là pour dire s’il a été viré ou pas.



Mais, si Ferdinand Coly se permet de parler, qu’il sache qu’il n’a pas de leçon à donner à qui que ce soit. C’est un Sénégalais comme qui que ce soit, il peut donner son avis mais encore une fois, il n’a aucune leçon à donner à notre comité dans lequel il y a des personnes légitimes et légales qui peuvent lui apprendre beaucoup de choses au Sénégal.



La moindre des choses, il doit me remercier personnellement parce que s’il est venu en équipe nationale, c’est parce que je l’ai pris à Lens pour lui dire de venir avec nous. Et ça, je tenais à le lui rappeler.»



Source : Point dakar

