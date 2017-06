El Hadji Diouf se paye à nouveau Gerrard... et Carragher

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juin 2017 à 18:55

Acte deux, scène trois. El-Hadji Diouf ne porte pas Steven Gerrard dans son cœur. Les deux anciens coéquipiers de Liverpool se sont déjà écharpés par médias interposés et le Sénégalais en a remis une couche cette semaine dans une interview accordée à la BBC :



« Steven Gerrard était un très bon joueur, les gens l'adorent à Liverpool, mais il n'a jamais rien fait pour son pays. Quand ils ont eu besoin de lui, il n'a jamais répondu présent. C'est pourquoi il peut raconter ce qu'il veut sur moi, je suis Monsieur El Hadji Diouf, Monsieur Sénégal. Lui, il est Monsieur Liverpool, et le Sénégal est plus grand que Liverpool. »



L'ancien attaquant a également eu un petit mot doux pour l'un de ses anciens coéquipiers chez les Reds : « Jamie Carragher, s'il n'avait pas été un "scouser", il n'aurait jamais joué au football de sa vie. Je suis désolé pour lui, je n'ai que ça à dire à son sujet. »



