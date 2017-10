El Hadji Faye, Samina : “ Tous les artistes sénégalais doivent saluer le geste Youssou Ndour “

Le roi du Mbalakh a encore frappé fort en octroyant l’intégralité du montant de sa distinction au Japon à la mutuelle de santé des acteurs culturels. Un geste qui a comblé de joie l’artiste musicien, El Hadji Faye qui en a profité également pour inviter les autorités étatiques à suivre l’exemple de Youssou Ndour.



« Youssou Ndour pouvait investir cet argent ailleurs, mais, il a juste conscience que les artistes sont laissés à eux-mêmes pour leur prise en charge médicale. Soixante-quinze millions de F Cfa, ce n’est pas une petite somme. Tous les artistes doivent saluer son geste (…) Les artistes sont souvent laisser en rade et ont du mal à se soigner. Le geste de Youssou Ndour est un grand pas pour faire de sorte que les artistes ne tendent plus la main pour solliciter de l’aide. Et je pense que cela incitera les autorités étatiques à mettre la main à la poche », a exprimé El Hadji Faye dans un entretien à L’Observateur.



M. Faye souligne que la majeure partie des artistes commence à prendre de l’âge et habituellement, ils n’arrivent pas à joindre les deux bouts. « Youssou Ndour est quelqu’un de généreux, d’ouvert d’esprit et qui aide les jeunes talents. Il fait ce geste pour nous, les doyens de la musique sénégalaise. Il sait que nous commençons à prendre de l’âge, notre sante est fébrile et que tout le monde n’a pas les moyens (…) Je ne peux que lui rendre hommage. Il pouvait ne pas le faire », a-t-il ajouté.



Ndeye. R. Thiane (stagiaire)