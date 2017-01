El Hadji Hamidou Kassé : « L’opposition n’a plus d’arguments solides pour défier l’autorité du ministère de l’intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo »

L’opposition n’a plus d’arguments solides pour défier l’autorité du ministère de l’intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. C’est du moins l’avis du ministre conseiller en communication du président Macky Sall, El Hadji Hamidou Kassé. D'après le motif avancé par le ministre conseiller, le Sénégal a un système électoral robuste tant du point de vue des procédures que du point de vus de la logistique et du point de vue des acteurs qui animent ce processus.



L’autorité du ministre de l’intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo pour l’organisation des élections législatives récusée par l’opposition est d’après le ministre conseiller El Hadji Hamidou Kassé un argument fallacieux. « Notre pays a dépassé l’air des élections contestables. Nous avons un système électoral robuste tant du point de vue des procédures que du point de vus de la logistique et du point de vue des acteurs qui animent ce processus. Depuis pratiquement 2000, les élections se sont déroulées dans un cadre normatif tel que personne ne peut frauder.



Le temps de bourrage des urnes et des urnes clandestines est terminé. Notre administration a démontré à plusieurs occasions que c’est un système fiable que le président s’est promet d’améliorer régulièrement », a laissé entendre le ministre conseiller El Hadji Hamidou Kassé et d’ajouter : « Donc fondamentalement l’opposition n’a plus d’arguments solides pour défier l’autorité du ministère de l’intérieur ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net

