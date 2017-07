El Hadji Hamidou Kassé : « Si Wade persiste dans l’intoxication, nous allons publier la lettre de l’Emir du Qatar à Macky Sall »

Le porte-parole de la Présidenc,e El Hadji Hamidou Kassé dément l’ancien président Abdoulaye Wade, qui a affirmé dans un entretien accordé à la chaîne privée Sen Tv, que « Macky Sall est allé demander à l’Emir du Qatar l’exfiltration de Karim Wade, devenu une patate chaude entre ses mains ».



« Non, seulement, c’est de la spéculation, mais aussi le candidat Wade saisit parfaitement ce qui s’est passé. Il sait ce qu’il a demandé à l’Emir du Qatar et il sait le contenu de la lettre que l’Emir a envoyé au Président Macky Sall », indique M. Kassé dans les colonnes de L’Observateur.



« S’il persiste dans l’intoxication, nous allons publier la lettre dans sa version arabe et dans sa traduction en Français. Comme ça, toute l’opinion saura ce qui s’est passé. L’opinion saura qu’il n’y a pas de protocole », insiste le porte-parole du Président Macky Sall.



« Le candidat Wade avait dit que personne n’osait juger son fils. Ensuite, il avait dit que personne n’osait le condamner, il l’a été sur la base de preuves manifestes de sa culpabilité. Pendant tout le temps qu’il est resté en prison, personne ne s’est levé. Et quand, la demande a été faite, pour des raisons humanitaires, Macky Sall a fait valoir ses prérogatives constitutionnelles », rappelle El Hadji Hamidou Kassé.



Avant de conclure : « pour le candidat Wade, le seul rôle de l’Assemblée nationale, c’est amnistier son fils. Tout le Sénégal est conscient de ça. On verra ».