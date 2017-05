El Hadji Malick Guèye du pôle présidentiel alerte: « Au moment où les insultes fusent dans la majorité, l’opposition fait bloc »

Les insultes par presse interposée entre des responsables de l’Alliance pour la République (APR), indisposent le marabout politique de Latmingué. « J’attire l’attention du Président Sall sur le danger qui nous guette. Je ne comprends pas le fait qu’au moment où l’opposition fait taire ses divergences pour aller ensemble aux élections législatives, au niveau de la majorité présidentielle, les gens se singularisent par des insultes et des débats de caniveau. C’est inadmissible. D’autant plus qu’au moment où les insultes fusent dans la majorité, l’opposition fait bloc. Et ceux qui s’agitent, ne peuvent même pas remplir un car « Ndiaga Ndiaye », fulmine El Hadji Malick Guèye.



Le leader de « Suxali Sine-Saloum and ak senegaal » appelle les protagonistes à garder raison. « Les insultes et les comportements irresponsables ne feront que desservir la mouvance présidentielle qui doit tout mettre en œuvre pour gagner ces élections. Seule, l’unité nous permettra de gagner ces élections. Il ne faut pas qu’on se trompe d’adversaire. J’invite le Président Sall à prendre toutes ses responsabilités en sifflant la fin de la récréation », indique l’ancien président de la fédération départementale PDS de Kaolack, qui souligne que « les élections législatives se gagnent avec de bonnes investitures ».

« Ce n’est pas parce qu’on est maire ou ministre qu’on a une base politique. N’est pas responsable qui veut. Il faudra faire les bons choix », souligne El Hadji Malick Guèye.



VoxPopuli