El Hadji Ousseynou Diouf : « On a la meilleure équipe d’Afrique, maintenant, il faut le prouver sur le terrain »

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2017 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

Selon le double Ballon d’Or africain El hadji Ousseynou Diouf, comme l’a montré les statistiques de la Fédération internationale de football association (FIFA) et la Confédération africaine de football (CAF), le Sénégal a la meilleure équipe d’Afrique et il doit le prouver sur le terrain, en faisant une Coupe d’Afrique honorable, afin de bien préparer les éliminatoires du Mondial 2018 en Russie.



« Le Sénégal a la meilleure équipe d’Afrique et un bon staff. Il a toutes nos chances de remporter cette Coupe d’Afrique au Gabon. Je sais que tous les Sénégalais sont prêts à accueillir la coupe d’Afrique au pays de la Téranga. Que Dieu nous assiste et nous donne la baraka comme en 2002 avec Aliou Cissé comme capitaine qui est aujourd’hui le coach des Lions. On a la meilleure équipe, maintenant, il faut le montrer sur le terrain. Hier, j’ai eu quelques jours et aussi l’entraîneur ainsi que le président de la fédération." , a déclaré El Hadji Diouf ce vendredi.



« On a besoin de tous les Sénégalais derrière, même si on ne gagne pas, que le Sénégal fasse une coupe d’Afrique très honorable, car il y aura après les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Etre finaliste serait un bonne chose et en la gagnant, on va faire encore faire aimer davantage l’équipe nationale comme en 2002. Et cela facilitera les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Je vais aller au Gabon à 8 heures demain et je vais soutenir les Lions et leur dire que tous les Sénégalais sont derrière eux. Je vais le dire à Sadio Mané, Diao Baldé, Cheikhou Kouyaté et leur signifier que même les remplaçants ont un rôle à jouer dans cette Coupe d’Afrique», a ajouté l’ancien « crazy nine » de Liverpool.



Elu meilleur joueur de la CAN 2002 au Mali où le Sénégal avait terminé finaliste derrière le Cameroun, El Hadji Diouf a aussi été quart de finaliste de la CAN 2004 en Tunisie.



Massène DIOP Leral.net

