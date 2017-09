El Hadji Sidy Mokhtar Kounta dénonce la persécution des Rohyngia en Birmanie et demande la clémence pour Khalifa Sall

« Salam Aleyekoum. Moi El Hadji Sidy Mokhtar Kounta, Khalif de Baye Mou Mouhamed vient une fois de plus élever sa voix au nom de tous ses frères ainsi que de toute la famille de Baye Mouhamed Kounta, après avoir fait une lecture sur ce qui se passe présentement en Birmanie sur nos frères musulmans qui subissent de toute sorte de menaces avec le silence coupable des autorités birmanes, ainsi que le non-respect des droits de cette minorité Rohyngas.



Nous la condamnons jusqu'à la dernière énergie et nous interpellons directement le chef de l'Etat afin qu'il élève sa voix en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations-Unies.



En d'autres termes, dans un Sénégal où on parle de dialogue depuis des temps, je voudrais appeler le président de la République, Macky Sall, en tant que un digne ami eu égard aux étroites relations qu'il avait avec mon défunt père, à faire preuve de clémence, afin qu'il fasse libérer son frère Khalifa Ababacar Sall que je ne connais que de nom, mais qui est mon frère musulman et un citoyen sénégalais.



Entre autres, cette demande de liberté et de clémence n'exclut guère la justice à faire son travail. En ces termes aussi, je voudrais lancer un message aux populations du Sénégal de nous inscrire dans la dynamique du culte du travail et laisser en rade les spéculations et les faux-débats qui ne nous mènent nulle part. Sauvons notre cher Sénégal par les valeurs ancestrales et cardinales et notre attachement aux préceptes édictés par le Coran et recommandés par la Sunnah du prophète Mohammed (PSL) ».





