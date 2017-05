Election à la présidence de la FSF: L’AS Douane soutient Mbaye Diouf Dia Mbaye Diouf Dia a l’onction des siens. Capitaine des Douanes Sénégalaises et pilier de la section football de l’équipe de ce corps d’élite, le candidat au poste de président de la FSF vient de recevoir le soutien des dirigeants du club gabelou.

« Après avoir reçu l’aval des autorités de la direction générale des Douanes pour sa candidature à l’élection du président de la fédération sénégalaise de football, le capitaine Mbaye Diouf Dia a rencontré le bureau de l’As Douane, le mardi 9 mai 2017 au Bloc des Madeleines », informe un communiqué signé au bureau de la section football de l’AS Douane.



« Au cours de cette réunion, le président Dia a, de manière solennelle, sollicité et obtenu le soutien du club douanier. Quoi de plus naturel pour l’ancien Manager général de l’As Douanes ! », poursuit le communiqué qui conclut : « l’élection du président Mbaye Dia Diouf à la tête de la fédération est porteuse d’espoir et augure des lendemains meilleurs pour le football sénégalais. Le bureau de l’As Douanes lance un appel à tous les agents à œuvrer dans le sens de faire triompher le président Mbaye Dia Diouf ».



