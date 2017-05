Élection de représentativité : Mody Guiro de la CNTS appelle à une grande mobilisation pour le vote du 30 mai 2017

Le Secrétaire Général de la Conférence nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), Modou Guiro appelle ses camarade à rester mobiliser dans l’unité pour le vote de représentativité prévu le 30 mai prochain.



Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net, Modou Guiro d’expliquer : « au terme de cette élection, la CNTS agira davantage pour faire entendre, comme il se doit, la voix des travailleurs dans la définition des politiques économiques et sociales. Elle le fera en toute responsabilité avec les autres centrales syndicales qui aspirent toutes à créer, avec l’ensemble des partenaires sociaux, de meilleures conditions de travail et de vie. Il y va aussi de la défense des patrimoines économiques que les travailleurs ont bâtis au prix de lourds sacrifices. Il s'agit, entre autres, des institutions sociales tels que l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES), la Caisse de Sécurité sociale(CSS), le Fonds National de Retraite (FNR) dont la gestion doit être saine et futuriste pour asseoir un système durable, capable de soulager les travailleurs retraités et donner des assurances certaines aux générations futures. »



Appelant ses camarades à ne « jamais baisser la garde », le Secrétaire General de la CNTS donne l'assurance que la confiance de ses camarades "ne sera pas trahie", car dit-il, "il y va de notre honneur qui nous interpelle comme homme de devoirs plutôt que de courir après les honneurs. Nous défendrons les Travailleurs à travers ce qu'ils ont de plus cher: le bien-être familial".