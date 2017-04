Élection présidentielle Française. Dr. Seydou Kante soutien de Emmanuel Macron s’exprime au micro de Abdoulaye Cisse

Suivez notre page spéciale Élection présidentielle Française.

Veillée d’armes dans les etats-major politiques.

Avec les soutiens des différents candidats, nous vous donnons le mode d’emploi de cette élection, plus que jamais indécise, plus que jamais placée sous haute sécurité en raison de la menace qui pèse sur l’hexagone.

Tour à tour, nous deroulons cette page speciale dabord avec le Dr. Seydou Kante, fondateur de l’institut Africain de Géopolitique et par ailleurs animation d’un mouvement de soutien à Emmanuel Macron.

Entretien avec Sud FM réalisé à Paris par Abdoulaye Cissé