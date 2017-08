Elections Législatives du 30 juillet: Le top 10 des perdants

Les 47 listes qui étaient en compétition aux législatives du 30 juillet dernier, ont connu des fortunes diverses. Si Benno Bokk Yakaar (Bby) a largement remporte le scrutin, certains listes ont réussi à tirer leur épingle du jeu, dont la Coalition gagnante Wattu Senegaal, Mankoo Taxawu Senegaal et le parti PUR, mais d’autres sont passés à côté de la plaque, n’ayant pu atteindre la barre des 7000 voix.



Parmi le top 10 des perdants, c’est le Rassemblement pour l’Ethique et des valeurs Emergentes (REVE) dirigé par Abdourahmane Dabo, qui a engrangé le moins de voix. Ladite liste qui a enfile le bonnet d’âne, est devancé dans l’ordre par « Assemblée Bi nu begg » avant-dernière, avec 2944 voix, le Front Patriotique Républicain(FPR) dirigé par Mbaye Samb dit Ablaye (3145 voix), la Convergence Libérale Patriotique de Sérigne Mbacké Ndiaye(3292 voix), Entité indépendante mouvement pour la Renaissance, la liberté et le développement(4190 voix), Dental Sénégal/action patriotique (4291 voix), Citoyens pour l’éthique et la transparence/Jarin sama reew de Moussa Touré (4970 voix), l’Alliance pour la Reforme et le développement de Gaydel Lo (5655 voix),le Rassemblement Démocratique Sénégalais de Mame Mactar Guèye (6096 voix), Sénégal Veine Environnement (6391 voix).







Vox populi