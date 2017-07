Elections Législatives: les Femmes de la Société civile se mobilisent pour la Paix !

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2017 à 14:15 | | 0 commentaire(s)|

COMMUNIQUE DE PRESSE



LANCEMENT DES ACTIVITES DE LA PLATEFORME DE VEILLE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA SECUITE : « ETU JAAM » ET LA CARAVANE DE PAIX.



La Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité « Espace de Paix », « ËTU JAMM » en wolof est mise sur pied par plus d’une cinquantaine d’organisations féminines de diverses sensibilités et composantes.



Elle est coordonnée par Femmes Africa Solidarité, une organisation reconnue pour la promotion et la pleine participation des femmes aux processus de paix. La Plateforme a joué un rôle de premier plan dans la prévention et la gestion des conflits aussi bien lors des élections présidentielles que locales de 2012 et 2014, grâce à sa mobilisation et sa médiation pour la consolidation de la paix.



Dans le cadre de la tenue des élections législatives de Juillet 2017, la plateforme prévoit plusieurs activités appuyées par ONU Femmes et d’autres partenaires, afin d’exhorter à une mobilisation et une participation des femmes et des jeunes pour des élections équitables, libres et transparentes par la Mobilisation des différents acteurs, la Médiation auprès des parties prenantes et le Monitoring des élections par le biais des observatrices formées.



A cet effet, la Plateforme compte dérouler un programme comprenant le lancement de ses activités, notamment une Caravane nationale citoyenne, la tenue de Symposiums dans différentes régions, la rencontre avec les autorités religieuses et leaders d’opinion, et la mise en place de la salle de veille « ËTU JAMM » durant tout le processus électoral.



Une rencontre avec la presse se tiendra le jour du lancement de la Caravane au Musée des Femmes de la Place Du Souvenir de Dakar, le Jeudi 06 Juillet 2017, à partir de 09h00.



Cliquez sur la pièce jointe pour télécharger le programme de la Caravane





Contact Média: Bureau régional FAS Dakar

Ndèye Coumba Diadhiou - Responsable de la Communication

Cell : +221 77 142 28 55 / 33 860 20 47 / Mail : acommunicationdk@fasngo.org

www.dissoo.com ; www.fasngo.org





La Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécuritéen wolof est mise sur pied par plus d’une cinquantaine d’organisations féminines de diverses sensibilités et composantes.Elle est coordonnée par Femmes Africa Solidarité, une organisation reconnue pour la promotion et la pleine participation des femmes aux processus de paix. La Plateforme a joué un rôle de premier plan dans la prévention et la gestion des conflits aussi bien lors des élections présidentielles que locales de 2012 et 2014, grâce à sa mobilisation et sa médiation pour la consolidation de la paix.Dans le cadre de la tenue des élections législatives de Juillet 2017, la plateforme prévoit plusieurs activités appuyées par ONU Femmes et d’autres partenaires, afin d’exhorter à une mobilisation et une participation des femmes et des jeunes pour des élections équitables, libres et transparentes par la Mobilisation des différents acteurs, la Médiation auprès des parties prenantes et le Monitoring des élections par le biais des observatrices formées.A cet effet, la Plateforme compte dérouler un programme comprenant le lancement de ses activités, notamment une Caravane nationale citoyenne, la tenue de Symposiums dans différentes régions, la rencontre avec les autorités religieuses et leaders d’opinion, et la mise en place de la salle de veilledurant tout le processus électoral. Planning des activités de plateforme des femmes 2017 (1).xlsx (18.21 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook