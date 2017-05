Élections de représentativité syndicale: La Cnts rempile

Les premières tendances donnent la Cnts vainqueur des élections de représentativité des syndicats, qui se sont tenues hier, mardi 30 mai. La centrale dirigée par Mody Guiro aurait raflé la mise au niveau des 5 principales régions, Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor.



D’après les sources de "Igfm", dans la capitale, où sont regroupés 70% de l’électorat, la Cnts est créditée de 52% à 55% des suffrages.



La bataille devrait donc concerner la deuxième place. La Csa d’Élimane Diouf, la Cnts/Fc de Cheikh Diop et l’Unsas de Mademba Sock sont bien placées pour arriver juste derrière la Cnts. Nos sources indiquent que la Csa et le Cnts/Fc seraient mieux placées. La Fgts de Sidiya Ndiaye est annoncée à la 5e place.



Quatorze centrales étaient en lice pour les élections de représentativité syndicale. Le corps électoral est constitué de 250 000 votants pour 1000 bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national.