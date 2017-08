Elections législatives 2017 : PUR faiseur de roi en 2019 Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2017 à 08:20 | | 0 commentaire(s)|

Derrière la confirmation du trio BBY –CGWS-MTS , l’opposition va se renouveler de deux nouvelles figures qui ,à défaut de jouer immédiatement les premiers rôles ,pourraient être de véritables faiseurs de rois pour la prochaine échéance électorale.

Les mobilisations du Parti de l’Unité et de Rassemblement PUR, n’étaient pas de simples réunions populaires, mais ce sont traduites tant bien que mal par une tendance favorable dans les urnes, en faisant une probable quatrième force à l’hémicycle. La limite de l’offre politique proposée par les par les partis traditionnels combiné à une crise des valeurs a avantagé ce parti qui était en incubation politique depuis presque deux décennies. Une mise en veilleuse qui leur a permis de se renouveler, d’observer la scène politique et de travailler en sous-main pour jeter des bases solides.

Dans le journal Enquête les experts donnent leurs avis sur le parti le PUR , « La progression du PUR s’explique par l’utilisation d’un nouveau discours. Des militants qui croient en des valeurs et des principes surtout autour de la religion. Cette conviction est forte et la mobilisation évidente pour faire voter les gens » explique Moussa Diaw

Un autre analyste qui, dans le court terme n’exclus pas une alliance de cette force d’appoint avec le maire de Dakar. « c’est bien possible » avance t’il vu sa proximité avec Sérigne Moustapha Sy . Mais dans l’immédiat, les prochaines manœuvres de ce parti vont être déterminantes pour sa survie dans l’espace politique. L’enseignant chercheur Diaw est d’avis que la direction devrait penser à l’institutionnaliser son organisation ; achever sa structure au niveau départemental, régional et national ; ce qui permettra sa ramification dans l’espace politique. Ainsi, il va jouer une part plus active dans la politique Sénégalaise.



Source senenews et Enquête



