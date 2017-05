Elections législatives 2017, le Président Macky Sall prend en main Guédiawaye

Les principaux responsables de l'APR (alliance pour la République) de Guédiawaye ont été reçus hier, au palais. L'objectif clairement indiqué, était de calmer les ardeurs et de dissiper les tensions. Après avoir écouté les uns et les autres, le leader de l'APR leur a demandé de proposer des noms, et c'est à lui qu'il reviendra alors, la charge de choisir la liste finale pour les Législatives. à Guédiawaye.



Il a ainsi demandé aux uns et aux autres de ne pas contester ses choix ultérieurs. Pour Macky Sall la finalité de sa démarche demeure la victoire au soir du 30 juillet prochain. "Unissez-vous pour gagner et cessez surtout vos querelles", aurait alors dit le Président à ses hôtes dont son frère Aliou Sall, qui donc n'a plus la latitude de confectionner une liste.



Les femmes de l’Apr de Guédiawaye avaient porté leur choix sur Aliou Sall pour diriger la liste départementale pour les élections législatives à venir. Elles l’avaient fait savoir au cours d’une assemblée générale tenue à la mairie de cette localité. Alors que pendant ce temps, dans l'autre camp, en conférence de presse à Golf sud, des femmes avaient réclamé l'investiture du député Seydina Fall alias Bougazelli comme tête de la liste départementale de la coalition Bby de Guédiawaye en vue des élections législatives prochaines. D'où les querelles et tensions qui s'en étaient suivies.



Face à cette polémique suscitée par l'annonce de la candidature d'Aliou Sall comme tête de liste de Bby à Guédiawaye, le secrétariat exécutif de l'Apr avaient publié un communiqué dans lequel, il "exhorte tous les militants et responsables du parti pour la confection des listes de candidats, de se conformer à la volonté clairement exprimée par ces derniers et l'indication réitérée du Président Macky Sall à l'endroit de tous les militants, de rester à l'écoute de la direction du parti".



source: la tribune