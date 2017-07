Elections législatives : Pour un report largement justifié…

Le moment est venu pour nous, en tant que simple citoyen Sénégalais, soucieux du bien-être de nos concitoyens et préoccupé par le sinistre des inondations mortelles qu’ils endurent, d’interpeller les décideurs de la Nation, de l’Etat. Ce, sur l’urgence de revoir le calendrier électoral.



Au moment où certains de nos parents, cultivateurs, du monde rural et même des centres urbains, sont endeuillés par la furie des eaux de fortes pluies tombées en ce début d’hivernage sur le Sénégal, il est pour nous citoyens, important de revoir les priorités du peuple Sénégalais. C’est même un devoir citoyen.



Parce que l’heure n’est plus à la campagne électorale encore moins à la compétition pour des sièges à l’Assemblée Nationale.



Parce que, ceux pour qui l’on organise les législatives pour leur choisir des représentants au parlement, ont d’autres préoccupations. Ils sont en deuil…



Parce qu’ils sont sinistrés, endeuillés, délogés par les eaux et bientôt affamés à cause de la précarité dans laquelle ils ont été plongés par ce catastrophe naturel.



Parce que certaines localités du pays ne sont plus accessibles en voiture. Nous venons de boucler une tournée dans le monde rural pour en avoir la confirmation. Il est donc impossible d’y acheminer le matériel électoral, d’y battre campagne ou même d’y organiser sérieusement une élection qui ne serait pas contestée par cette opposition-là.



Parce que certaines écoles dans lesquelles se tenait habituellement le scrutin, sont déjà occupées par les sinistrés qui y sont relogés par la force majeure.



Parce que les nouvelles cartes nationales d’identité biométrique sont encore en souffrance, et par centaine de milliers, dans les bureaux des centres de confection.



Parce qu’enfin, aucun acteur du secteur primaire, ne sera à l’écoute des candidats au moment où il s’occupe de son champ pour pouvoir nourrir le Sénégal jusqu’à l’année prochaine.



Parce que, tout simplement, c’est le début de l’hivernage…



Autant de raisons qui font qu’aujourd’hui, en tant que Citoyen, nous interpellons le Président de la République, Macky SALL, pour un report amplement justifié des élections législatives et éventuellement, le couplage avec la présidentielle de 2019.



Nous interpellons l’ensemble des acteurs de la classe politique, majorité au pouvoir comme opposition, sur l’impérieuse nécessité d’ouvrir un débat fructueux sur cette question, en tenant compte de la grande souffrance des sinistrés endeuillés.



Abdoulaye KHOUMA

Citoyen Sénégalais