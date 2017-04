Elections législatives du 30 juillet, près de six millions d'électeurs inscrits Les prochaines élections législatives peuvent atteindre un nombre record en termes d'inscription sur les listes électorales. Le ministère de l'Intérieur annonce un chiffre record de 6 millions d'inscrits.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2017 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

En marge d'un atelier de formation sur la constitution et le dépôt des dossiers de candidature, le directeur de la Formation et de la Communication du ministère de l'Intérieur a déclaré que " nous allons vers 6 millions d'inscrits sur le fichier électoral. A l'allure où nous allons, il est indéniable que c'est le nouveau fichier que nous utiliserons pour ces élections", soutient ainsi Bernard Casimir Demba Cissé.



Sur un autre plan, M. Cissé indique que que les entités indépendantes qui peuvent désormais prendre part à toutes les élections, ont aussi l'obligation de réunir 0,5% de signature des électeurs inscrits, " à raison de mille signatures au moins dans la moitié des 14 régions. Elles ont l'obligation de chercher au moins mille signatures dans au moins 7 régions", a-t-il précisé.



Les entités indépendantes qui ne sont pas statistiquement connues, doivent notifier leurs noms 24 h avant le dépôt de leur dossier. Car toute coalition ou entité dont le nom n'aura pas été notifié au plus tard le 29 mai, ne pourra pas compétir.



Par contre, s'il s'agit d'une coalition qui manque le rendez-vous du 29 mai, elle a toujours la possibilité d'utiliser le nom d'un parti qui la compose. au cours de la rencontre, le ministre en charge des élections a essentiellement insisté sur les délais, invitant les acteurs à être dans le cadre des délais légaux. " Ces délais, c'est 65 jours au plus avant le jour du scrutin, et 60 jours au moins avant le jour du scrutin pour venir déposer les dossiers de candidature. Ce délai peut être situé entre le vendredi 26 mai et le mardi 30 mai pour le dépôt", a expliqué M. Cissé, qui a aussi confié qu'en raison du nombre atteignant 40 mille inscrits, la France aura droit à au moins, deux députés.

source: la tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook