Elections législatives et présidentielle : El Hadj Mansour Mbaye justifie son choix pour Macky Sall

Le président Macky Sall peut compter sur les services d’El Hadj Mansour Mbaye dans le cadre des prochaines joutes électorales. « Moi, je suis avec Macky Sall pour ces législatives. Et je serai aussi avec lui pour la présidentielle de 2019. Mes raisons sont simples. Ce que je suis aujourd’hui dans ce pays, hormis le travail de mes parents, je le dois à mon grand-père, Cheikh El Hadj Malick Sy. Car, c’est mon père qui était son communicateur. Macky a beaucoup fait à Tivaouane. Il a annoncé qu’il va terminer la mosquée de, Cheikh El Hadj Malick dont Mame Abdou Dabakh avait commencé les fondations. Donc, je n’ai pas le droit de ne pas voter pour lui », a déclaré le communicateur traditionnel.



Sa volonté et sa détermination de voter pour Macky Sall s’expliquent également par la grande considération qu’il lui voue, à l’image de ses prédécesseurs.



El Hadj Mansour Mbaye a fait cette déclaration au moment où il recevait Ousseynou Diop qui lui a proposé de parrainer son mouvement, « Ndakarou and ak Macky ». Avant même d’accepter l’honneur qui lui a été fait, il a précisé qu’il était foncièrement socialiste. « Je lui ai dit que je suis un socialiste, de surcroît un sage du bureau politique du Ps. Mais, vu que son père est un ami à moi, j’ai accepté l’honneur qu’il m’a fait. Parce que mon parti est d’accord pour aller ensemble avec le président Macky Sall aux élections législatives du 30 juillet prochain, pour permettre à Macky Sall d’obtenir la majorité à l’assemblée nationale », a-t-il laissé entendre.



Le griot qui recevait le coordonnateur du mouvement de soutien au président Macky Sall, à son domicile, estime que si cela se réalise, le parti va voir s’il ira toujours à l’élection présidentielle de 2019 avec la mouvance présidentielle. Au grand bonheur de M. Diop, heureux d’avoir décroché une « sommité » comme El Hadj Mansour Mbaye.



