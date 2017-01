Elections législatives, le FPDR favorable à une liste unique de l'opposition Le Front Patriotique pour la Défense de la République (FPDR) qui regroupe des partis de l'opposition a, hier, à l’occasion de sa réunion hebdomadaire, annoncé qu’il est favorable à une liste unique réunissant toutes ses composantes aux prochaines élections législatives.

a&n Les leaders du front se sont dits favorables à la position de l’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade « qui s’est prononcé avec détermination et lucidité en faveur de listes communes de l’opposition capables de battre les listes de la coalition au pouvoir autour d’une plate-forme partagée. » En effet, le Front s’accorde avec l'avis du Président Wade selon lequel les élections législatives à venir seront un tournant politique majeur pour le pays. « Il nécessite des décisions courageuses de chaque leader qui en convient, pour arrêter la descente aux enfers des Sénégalais des villes et des campagnes », ont souligné les membres du Front. Qui, poursuivant, estiment que « cette entente correspond aujourd’hui à un vœu ardent de très larges franges de notre peuple de l’intérieur comme de la diaspora. » De là, la conférence des leaders en appelle à tous les Sénégalais « soucieux de la dignité et de la prospérité du pays pour faire des législatives de 2017, un référendum de rejet de la politique catastrophique à tous égards de Macky Sall. » Mieux, elle engage les coordonnateurs du Front et du PDS « à mettre tout en œuvre avec les autres leaders partageant la même approche pour le succès d’une telle entreprise qui ne sera pas de tout repos mais qui mérite tous les sacrifices. »

