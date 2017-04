Elections présidentielles: le soutien très timide de Jean-Mari Le Pen à sa fille Marine, qualifiée pour le second tour

Le pronostic de l’ancien vice-Président du Front National, Jean-Marie Le Pen, à propos des résultats du premier tour, n’a pas été le bon. En effet, dans un live sur Facebook, lors d’un déjeuner organisé chez lui, ce dernier avait parié sur la qualification de François Fillon au second tour au détriment de sa fille, Marine Le Pen.



François Fillon a fini à la troisième place avec 2,4% de voix de retard sur la candidate du Front National, Marine Le Pen. L’avis de Jean-Marie Le Pen n’a pas rencontré l’adhésion des électeurs.



C’est dans son manoir de Montretout à Saint-Cloud que Jean-Marie a assisté à la proclamation des résultats. « Marine est qualifiée et pour nous, c’est l’essentiel » a-t-il commenté sur le site du média Le Parisien. Un soutien assez timide, même si ce dernier a invité ses supporteurs à voter pour sa fille au second tour.



Les relations entre le père et la fille ne semblent pas au beau fixe. Pour Jean-Marie Le Pen, ce n’est pas à lui de faire le premier pas pour une éventuelle réconciliation. « Hiérarchiquement parlant, c’est peut-être à elle de m’appeler » En mars 2017, Marine Le Pen avait révélé qu’elle n’entretenait pas de relations avec son père.



