Electricité en Gambie : La Sénélec connecte Banjul

La signature de la coopération visant le volet énergétique entre le Sénégal et la Gambie s’est tenue, lundi dernier, à Dakar. Une occasion pour le directeur général de la Sénélec, Mouhamadou Makhtar Cissé, de réitérer son engagement à accompagner ce projet.



« Cette coopération visant le volet énergétique, voulue par nos hautes autorités, SEM Macky Sall et SEM Adama Barrow, rentre dans le cadre fraternel et historique entre la Gambie et le Sénégal, tous deux membres de l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (Omvg) et du Wapp (système électrique de la CDEAO) », a renseigné le directeur général de la Sénéllec, Mouhamadou Makhtar Cissé.



S’exprimant lors de la cérémonie de la signature de la coopération visant le volet énergétique entre les deux pays, il n’a pas manqué de rassurer la Gambie. « Soyez rassurés que nous ne ménagerons aucun effort pour mobiliser les équipes de la Sénélec et réaliser les réseaux, afin d’interconnecter, pour la première fois, nos deux pays, en attendant l’arrivée de l’Omvg avant décembre 2018 », a-t-il indiqué.



Selon lui, c’est à travers cette interconnexion avec la Sénélec, qui dispose aujourd’hui, d’une marge de production suffisante lui permettant de fournir entre 5 et 10 mw de puissance, que les deux parties vont concrétiser ce contrat d’achat d’énergie. « Nous osons espérer que ce n’est que le début d’un partenariat gagnant-gagnant entre nos pays », a-t-il ajouté.



Prenant la parole, le ministre de l’énergie de la Gambie, Fafa Sanyang, a remercié le Président Macky Sall pour tout son soutien à la Gambie. Pour lui, l’électricité est tout pour un pays. C’est d’ailleurs pourquoi il se réjouit de cette coopération qui, selon lui, va régler le problème de l’électricité en Gambie.



La rencontre a réuni le ministre de l’Energie de la Gambie, le secrétaire permanent du ministère de l’Energie dudit pays, le directeur général du ministère de l’Energie de NAWEC (compagnie gambienne d’électricité), le secrétaire permanent du ministère de l’Energie et du Développement des énergies renouvelables, le secrétaire général de la Sénélec et le directeur et les membres du comité de direction de la Sénélec.





Directinfo