Electricité, l'Etat va brancher 400 mille Thiessois au courant

2000 foyers de la région, soient 400 mille Thiessois vont bientôt bénéficier de l'électricité avec les travaux du projet "extension et densification des réseaux électriques de la SENELEC. d'un coût de d'un milliard de franc CFA. Des projets liés surtout à l'extension du réseau "basse tension", mais aussi à l'amélioration du réseau "moyenne tension" à Thiès et environs. Ce projet est la composante d'un projet plus global qui concerne l'ensemble des régions du Sénégal. Un projet d'une grande envergure visant à améliorer la qualité des services au profit des usagers pour un montant de 120 milliards de francs CFA. Interpellé sur place sur la baisse du prix de l'électricité de 10% annoncée par le chef de l'Etat, le ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, Thierno Alassane Sall lors du lancement de ce projet a déclaré que la baisse sera bientôt effective. " Nous étudions les modalités concrètes de mise en oeuvre pour le premier bimestre 2017. Il ne s'agit en aucune mesure d'une fausse promesse et les sénégalais le constateront".

source: le quotidien