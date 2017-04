Electrification: Le Sénégal classé 8e sur 24 pays africains

"Il n’est pas à 100% mais le Sénégal est classé au 8e rang sur 24 pays africains ayant les meilleurs taux d’électrification", indique le ministère de l’Energie et du Développement des énergies renouvelables dans un communiqué.



Le document précise que l’indice mondial de la performance de l’architecture énergétique "Global Energy Architecture Performance Index Report 2017" a été publié le 22 mars dernier par le Forum économique mondial (WEF) et le cabinet de conseil en stratégie, Accenture Strategy.



La même source indique que "dans le classement, cinq pays africains arrivent ex-æquo en tête des pays africains ayant les meilleurs taux d’électrification".



"Ces cinq pays situés en Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Libye, Maroc et Tunisie) font partie des 69 pays sur les 127 étudiés, où le taux d’électrification a atteint 100%", renseigne le communiqué.



Le texte signale que l’Afrique du Sud (99-e rang à l’échelle mondiale) arrive juste derrière ces cinq pays, avec un taux d’électrification de 85,40%.



Viennent ensuite le Ghana (taux d’électrification de 64,06%), le Sénégal (56,50%), la Côte d’Ivoire (55,80%) et le Nigéria (55,60%), ajoute-t-il.



"L’Ethiopie, le Kenya, la Zambie, le Mozambique et la Tanzanie arrivent en bas du tableau, aussi bien à l’échelle africaine qu’au plan mondial, avec des taux d’électrification inférieurs à 27%", mentionne-t-il.

Voici le classement complet des 24 pays africains sur les 127 étudiés :

1 - Algérie (100%)

2 - Egypte (100%)

3 - Libye (100%)

4 - Maroc (100%)

5 - Tunisie (100%)

6 - Afrique du Sud (85,40%)

7 - Ghana (64,06%)

8 - Sénégal (56,50%)

9 - Côte d’Ivoire (55,80%)

10 - Nigéria (55,60%)

11 - Cameroun (53,70%)

12 - Botswana (53,24%)

13 - Namibie (47,26%)

14 - Congo (41,60%)

15 - Zimbabwe (40,46%)

16 - Bénin (38,40%)

17 - Erythrée (36,08%)

18 - Soudan (32,56%)

19 - Togo (31,46%)

20 - Ethiopie (26,46%)

21 - Kenya (23,00%)

22 - Zambie (22,06%)

23 - Mozambique (20,20%)

24 - Tanzanie (15,30%)



source: aps.sn