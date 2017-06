Électrification rurale : Macky Sall veut un audit des travaux de l’Aser

Le programme de l’électrification rurale était hier, au menu de la réunion du Conseil des ministres. A cet effet, le président de la République a appréciant la mise en œuvre dudit ainsi que les efforts réalisés en la matière par le PUDC.



Et c’est pour demander au Premier Ministre « de veiller à l’exécution effective de toutes les conventions de concession signées avec les opérateurs privés, pour permettre aux populations des zones rurales de bénéficier de l’électricité à des prix optimisés et accessibles ».



A cet effet, le chef de l’Etat a demandé à Mohammed Boun Abdelah Dionne d’engager, dans les meilleurs délais, l’audit exhaustif de l’ensemble des concessions d’électrification rurale conclues par l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) », et de tenir un Conseil interministériel en vue «d’évaluer, d’actualiser et d’accélérer l’exécution du Plan d’urgence d’Électrification rurale, conformément à l’objectif cible de 60% à atteindre en 2019 ».