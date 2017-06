Électrification rurale: l’Union européenne met 10 milliards FCfa sur la table

Le Sénégal vient de bénéficier d’un financement de plus de 10 milliards FCfa, environ 17 millions $, dans le cadre du programme d’appui à l’électrification rurale de la part de l’Union européenne. Il s’agit pour l’UE, d’accélérer la fourniture d’électricité dans les zones rurales sénégalaises.



Au total, ce sont 150 villages de plus 55 000 âmes qui bénéficieront de cet appui budgétaire. Dans son communiqué de presse, l’instance européenne stipule que ce fonds va permettre d’améliorer l’accès aux activités agricoles et aux services électriques des ménages ruraux. Ainsi, cette tranche de population pourra renforcer durablement ses moyens d’existence.



Rappelons que cette aide intervient dans le cadre d’un accord entre le gouvernement sénégalais et l’UE pour le financement de sa sécurité nationale.



D’ailleurs, 6,5 milliards FCfa, soit 11 millions $, seront en partie consacrés à ce projet. Les autorités ont réitéré leur engagement à établir une meilleure adéquation entre la croissance économique et le développement humain, par l’élargissement de l’accès du milieu rural aux formes modernes d’énergie, notamment à l’électricité.



La Banque mondiale avait approuvé un montant de 91,5 millions d’Euros (équivalent à 97 millions de dollars) au profit du Sénégal pour l’amélioration de la fourniture d’électricité auprès des usagers.



Source Libération