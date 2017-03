Elégie pour le Cheikh (Par Madou Kane)

Alors que le soleil est incandescent

Le pays décadent

Le peuple errant

Il partit à pas veloutés

Contre les tensions si vives

Les cœurs si serrés

Les têtes si stressées

Le cheikh, en douceur se retira

En un temps si clément, le soleil disparut

La rosée recouvrit l’atmosphère

L’eau rafraichit les feuillages

En cette soirée de mars, le pôle s’éclipsa

L’ombre se faufila entre les mailles des vivants

Les cieux s’assombrirent

Le saint éblouissant d’aura se dissipa

Le légendaire conférencier de charme se tu

Le visionnaire mis en berne ses prophéties

Le héros au repos rejoignit l’antre des élus de Dieu

Jadis esprit brillant et fécond, il pétilla de science

Empreint de philosophie, il éblouit l’humanité

Tijane de confrérie, il professa en soufi

Preux ndongo daara, il fut l’anti sultan

Sous ses habits de lumières, il incarna le mystère

Au pilori ou sur un piédestal sa pensée triompha

Un message d’outre-tombe il délivra aux mortels vivants

En orfèvre, il moula ses idées d’or comme des pépites dans un écrin

Solitaire dans ses postures, le Calife rayonna sur les masses

Rebelle et royal, il se hissa sur le trône et dédaigna la couronne

Spirituel et érudit, Al Makhtoum fut le guide des consciences

Religieux et politique Serigne Cheikh fut l’élu des cœurs

La perte est incommensurable mais l’héritage immense

Le deuil tout en douceur est déclic d’un avenir à choisir

Cheikh le Caché révéla la Vérité de Malik.



MADOU KANE