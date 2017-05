Elène Tine, députée: "On veut emprisonner Syndiély Wade"

Le débat sur l’organisation du Fesman (Festival mondial des Arts nègres) n’a pas sa raison d’être. Selon la députée Hélène Tine, «parler de ce dossier à deux mois des Législatives, c’est vouloir emprisonner Syndiély Wade, et naturellement, freiner l’engagement de son père Abdoulaye Wade aux côtés de a coalition Mankoo taxawu Senegaal ».



"Un député a dit à l’Assemblée nationale qu’il a lu dans le Net que des milliards ont été détournés lors du Fesman en 2012. Où étaient ces députés en 2012 pour réclamer une enquête parlementaire ? Pourquoi attendre à quelques mois des Législatives pour parler du Fesman ?", s’est-elle interrogée, allusion à la question d’un collègue député lors du passage ce jeudi, du gouvernement à l’Assemblée nationale.



Le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, interpellé par ce député, a expliqué à l'Assemblée nationale que l’Inspection générale d’état (IGE) travaillait sur le sujet. Elène Tine s’exprimait hier, lors d’un meeting d’un ex camarade de l’AFP qui a lui aussi, rejoint les rangs de l’opposition.



Elle a aussi profité de l’occasion pour parler de Khalifa Sall, « victime d’un abus de pouvoir ». Car, d’après la parlementaire, le maire de Dakar est poursuivi pour l’utilisation des fonds de la caisse d’avance votés comme tous les fonds destinés aux autres institutions. «Nous avons voté 8 milliards FCfa pour Macky Sall pour chaque année. Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale, a une caisse de 50 millions par mois. Les députés ont aussi voté 50 millions francs Cfa pour Ousmane Tanor Dieng, président de Hcct. Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social environnemental (Cese) a 30 millions de FCfa) », a-t-elle rappelé. Ainsi, Elène Tine prévient que les Sénégalais ne vont pas accepter que Khalifa Sall soit condamné pour détournement.

