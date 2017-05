Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Elevage: la maladie qui est en train de ravager les volailles à Ditinn, est une peste aviaire (officiel) Rédigé par la rédaction le 1 Juin 2017 à 01:31 | Lu 862 fois

On en sait un peu plus sur la maladie qui est en train de décimer les volailles dans une ferme à Ditinn, une sous-préfecture de Dalaba. En tout cas, une mission de la direction préfectorale de l’élevage de Dalaba dépêchée sur les lieux, atteste qu’il s’agit d’une peste aviaire encore appelée la maladie de Newcastle. Déjà en seulement 48 heures, elle a tué environ 852 volailles.

Sur place, la mission, composée du Directeur préfectoral de l’élevage, de son adjoint ainsi que de trois médecins de l’Institut Supérieur des Sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba, à travers un interrogatoire du propriétaire de la ferme et le diagnostic des symptômes, a ainsi situé l’origine de la maladie, a-t-on appris.



Selon ces spécialistes, la maladie se manifeste par une septicémie brutale avec une forte fièvre, perte d’appétit, forte soif, plumes hérissées, dos rond, troubles respiratoires et nerveux. Il n’y a pas de traitement, mais il existe des vaccins, nous précise-t-on.

Comment la maladie est survenue dans la ferme ?

«C’est suite à l’erreur du plan prophylactique délivré par mon fournisseur des poussins que cette maladie est apparue dans ma ferme. J’ai acheté mes poussins de l’espèce Hisex des poulettes à œufs produit par des chinois basés à Koba-Conakry. Sur le plan prophylactique, ils ont indiqué l’administration du vaccin Imopexe au 105ème jour. Normalement, le vaccin doit être administré au 55ème jour. Et au lieu d’une fois comme noté dans le plan, les poussins doivent être vaccinés deux fois », a expliqué Mamadou Samba Camara, le propriétaire de ladite ferme avicole.

En termes de perte, M. Camara récapitule : « j’ai perdu 850 volailles qui ont été achetés à 6500 gnf, l’unité. Leur transport jusqu’à Ditinn m’a couté 600 mille francs. J’ai dépensé pour les vaccins et les antibiotiques à 1 million 500 mille francs et 10 million 993 mille 750 francs pour leur alimentation. Le total de la perte s’élève à 32 millions 993 mille 750 francs », précise t-il.

La victime nous a confiés qu’il a joint Dr Boiro, le vendeur des poussins pour l’informer de la situation provoquée par suite d’une erreur sur le plan prophylactique. A l’en croire, il a reçu de ce dernier des mots de consolation avant de mettre cette perte pour le compte du destin. .

A rappeler que ce n’est pas la première décimation des volailles à Ditinn. En 2015, dans cette même localité, Hadja Fanta et Barry boulanger tous propriétaires de fermes, avaient été victimes de la situation fâcheuse.



