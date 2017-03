Elhadji Sarr, responsable APR Ziguinchor: l'opposition doit arrêter de se cacher derrière la victimisation

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2017 à 22:57

Le responsable des jeunes républicains de la Casamance (AJERCA), s'est prononcé ce samedi après-midi sur l'arrestation de Khalifa Sall et de la sortie de Sidy lamine Niasse. Venu présider la journée d'intégration des élèves et étudiants du Lycee Djignabo de ziguinchor, il en a profiter pour se prononcer sur l'actualité nationale. Selon Elhadji Sarr l'opposition doit arrêter de se cacher derrière la victimisation dont elle fait montre à chaque fois qu'elle a des démêlés avec la justice. "Plus jamais nous n'accepterons l'insolence avec laquelle des jeunes comme Bathelemy Diaz ont décidés de composer dans ce pays" nous ferons face. Le president de la Republique est préoccupé à bâtir un sénégal nouveau, il est donc hors de question pour nous de laisser des amuseurs de la galerie perturber son agenda. Aujourd'hui la vérité est que Khalifa Sall s'est révélé comme étant un delinquent financier remarquable, alors quoi de plus normal qu'il se fasse appréhender? Elhadji Sarr après un grand moment de communion avec les jeunes de Ziguinchor, leur à entretenu des importantes réalisations du chef de l'Etat dans cette partie sud du pays.

