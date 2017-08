Eliminatoires du CHAN 2018 : Les "Lions" locaux ont quitté Dakar pour la Guinée

Les "Lions" locaux ont gagné la manche aller jouée mardi dernier au stade Alassane Djigo de Pikine, sur la marque de 3-1.



Maintenant, le match retour se profile et il faudra de la rage aux Sénégalais pour conserver leur avance.



Absente des deux dernières éditions du CHAN (2014 et 2016), l’équipe locale fera face à une équipe guinéenne qui avait été classée 3e lors de la précédente édition jouée au Rwanda.



Les deux finalistes de l’édition précédente à savoir la RD Congo et le Mali ont été éliminés respectivement par le Congo et la Mauritanie.



Voici les équipes déjà qualifiées : le Kenya (pays organisateur), la Libye, le Maroc, le Nigeria, le Congo, le Cameroun, la Guinée-Equatoriale, l’Ouganda, le Soudan, la Zambie, l’Angola, le Congo et la Mauritanie.



Ce dimanche, le Burkina Faso et la Namibie ont rejoint les sélections qualifiées en éliminant respectivement, le Ghana et les Comores.



Le Burkina Faso a battu le Ghana 2-1 après avoir match nul 2-2 à l’aller tandis que la Namibie a sorti les Comores 2-0. A l’aller, les Insulaires avaient gagné la manche par 2-1.





APS