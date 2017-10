Éliminatoires mondial 2018 : Diafra Sakho incertain ? Encore une mauvaise nouvelle dans la Tanière à trois semaines de la double confrontation Afrique du Sud-Sénégal comptant pour les 2e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Octobre 2017 à 12:35 | | 0 commentaire(s)|

D’après certains sites, l’attaquant de West Ham ressent à nouveau les douleurs au dos, des soucis qui l’avaient écarté des terrains la saison dernière. Les mêmes sources ont même cité son coach, Slaven Bilic qui déplore l’absence de l’attaquant des Lions. « Nous avons quelques joueurs qui sont blessés. James Collins est absent pour quelques jours et Sakho a mal au dos. Il ne s’est pas entraîné depuis Burnley, alors il est hors course pour ce vendredi (hier) », aurait regretté le technicien croate des Hammers en conférence de presse d’après match, à l’issue du match nul (1-1) contre Burnley.



Toutefois, Bilic précise que son attaquant sénégalais pourrait être de retour pour le match contre Crystal Palace lors de la 10e journée. En fait, ce serait une rechute pour l’attaquant des Lions qui retrouve la compétition après une longue période hors des terrains pendant pratiquement toute la saison précédente. Blessé en décembre dernier, Diafra Sakho était finalement passé entre les mains d'un chirurgien, pour régler un problème récurrent au dos. Eloigné des terrains depuis, l'ancien joueur de Metz se dit prêt à un retour sur les pelouses de Premier League.



Et c’est finalement en avril qu’il a renoué avec la compétition, soit cinq mois après. En sept matches l'attaquant sénégalais a marqué un but avec son club, West Ham. Auteur du premier but des Lions contre les Requins du Cap Vert à Praia (2-0) le 7 octobre dernier, Diafra Sakho s’était alors bien relancé.



Aliou Cissé fondait beaucoup d’espoir sur lui pour le périlleux voyage en Afrique du Sud le 10 novembre prochain et le 14 du même mois à Dakar lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018. Mais, si son coach garde encore l’espoir de pouvoir compter sur ses services contre Brighton dans quelques jours, pourquoi pas Aliou Cissé, dans trois semaines ?



Le Soleil

