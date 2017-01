Éliminés de la Can 2017, les "Lions" rentrent au bercail sans Sadio Mané Éliminés par les Camerounais hier samedi, en 1/4 finale de la CAN, les "Lion"s du Sénégal ont quitté l’aéroport El Hadj Omar Bongo Ondimba de Franceville Mvengue à bord d’un vol spécial à 22 h40 heures locales pour rejoindre directement Dakar. Aliou Cissé et une grande partie de ses joueurs ont été accueillis par le 12e Gaïndé à l’aéroport de Franceville avant de s’envoler pour la capitale sénégalaise, Dakar où il sont arrivés tard dans la soirée.



Ambiance « gueule de bois », mine déconfite, presque 24h après leur élimination, les "Lions" ne semblent pas avoir encore digéré cette élimination survenue samedi en ¼ finale de cette 31e édition de la coupe d’Afrique des nations. Sans la présence de Sadio Mané, la sélection sénégalaise a quitté Franceville en début de soirée à bord d’un Boeing 737 de la compagnie équato-guinéenne, Ceiba Intercontinental. Ils sont 22 joueurs à s’être présentés vers 19h45 locales à l’aéroport de Franceville.



Sans leur meneur de jeu Sadio Mané, malheureux avec sa tentative ratée aux tirs au but et qui a quitté plus tôt le Gabon à bord d'un jet privé loué par son club de Liverpool, les hommes d’Aliou Cissé ont pris un avion spécial affrété par le ministère des Sports. En compagnie du ministre des Sports, Matar Ba et des membres de la Fédération sénégalaise de football, la sélection du Sénégal a rallié l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar vers 1h00 du matin GMT.



Avec galsenfoot.com

