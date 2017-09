Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici « Elle a séduit mon grand frère, mon ami et moi à la fois sur facebook… » Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2017 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

Bonjour, pourriez partager mon histoire? Mon nom est Daniel et je souhaiterais parler d’une mésaventure que j’ai vécue à cause d’une charmante demoiselle. Je suis très passionné par les médias sociaux et je me suis fait des connaissances sur plusieurs sites. J’ai également dragué beaucoup de femmes comme la plupart des hommes. Sur les médias sociaux, les filles postent des photos très sexy qui encouragent les hommes à leur faire des compliments ou à les draguer. Ainsi, j’ai découvert que sur facebook, il y a un réseau de femmes « escrocs », c’est normal de voir des hommes malhonnêtes mais les femmes malintentionnées, elles sévissent en douce et elles sont très dangereuses.

Un jour, j’échangeais dans un groupe facebook, et une jeune fille a aimé mon commentaire. Je suis allé regarder sa photo de profil, elle était très belle. Je lui ai donc envoyé une demande d’ami. Très rapidement, nous sommes devenus des amis, on parlait de tout et de rien. Elle a commencé à m’expliquer ses problèmes familiaux, elle m’a dit que ses parents voulaient la déscolariser pour la marier de force.

Son histoire m’a touchée. Elle m’a demandé d’être discret et de ne pas parler d’elle à mes connaissances car elle ne voulait pas que les gens aient pitié d’elle.

Je lui faisais des transferts d’unités. En plus, j’avais hâte qu’on se voit pour la première fois. Un jour, je parlais avec un ami et il m’a dit qu’il venait de faire la connaissance d’une fille sur les réseaux sociaux. Il m’a également dit qu’elle était très belle. Par curiosité, je lui ai demandé de me montrer la photo de la fille. A ma grande surprise, c’était ma dulcinée, la fille avec qui j’entretenais une relation cachée sur les médias sociaux.

C’est vrai que je ne l’avais jamais vu mais j’ai commencé à être jaloux. J’ai dit à mon ami de ne plus parler avec elle. Il m’a dit que c’était elle qui le draguait. J’étais très en colère, je voulais éclaircir cette affaire. Je suis rentré chez moi et j’ai commencé à envoyer des messages à la fille pour lui dire que je savais qu’elle parlait avec mon ami. Sans explications, elle nous a bloqué tous les deux. Nous avons donc compris que cette fille était une arnaqueuse.

J’ai expliqué les faits à mon grand frère qui a reconnu la jeune fille. Il m’a dit qu’il lui avait même envoyé de l’argent. Malheureusement, elle a supprimé son compte facebook et je n’ai plus eu de ses nouvelles.

