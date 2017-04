Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Elle allait réaliser son rêve, mais le destin en a décidé autrement: Sioned est décédée quelques heures avant de passer les auditions à "The Voice" Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2017 à 18:35 | | 0 commentaire(s)| Une mère de famille galloise de quatre enfants a soudainement perdu la vie, fin mars, à l’âge de 33 ans. Elle était sur le point de réaliser son rêve en passant les auditions de la version britannique de l’émission « The Voice ».

Elle allait réaliser son rêve. Comme de nombreux amateurs de chants qui n’ont jamais eu l’occasion de percer, Sioned Wyn Roberts allait tenter l’aventure The Voice. Elle qui aimait chanter depuis toute petite s’apprêtait à passer les auditions à l’aveugle de l’émission The Voice, en Angleterre. Elle allait ainsi pouvoir montrer son talent face aux juges, Will.I.Am et Tom Jones, notamment. Mais le destin en a décidé autrement.

Comme l’explique le DailyMail, la jeune britannique de 33 ans a, pour des raisons inconnues, perdu la vie, fin mars. Victime d’un malaise alors qu’elle était chez elle, elle est décédée quelques heures plus tard à l’hôpital. Elle était attendue quelques heures plus tard dans les studios de ITV, pour les auditions…

Elle laisse derrière elle quatre enfants.



source: SudInfo





