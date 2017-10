Elle dépense 78 millions de nos francs pour ressembler à une poupée Barbie

Dans son rêve ultime de ressembler à son modèle Jessica Rabbit, cette Américaine n'a pas lésiné sur les moyens pour y parvenir. Après de grosses chirurgies qui lui auront coûté pas moins de 78 millions de francs CFA, Pixie Fox s'est vu retirée 6 côtes pour rétrécir son tour de taille qui est de 40,64 cm maintenant.



Rhinoplasties, augmentations mammaires, liposuccions, lifting brésilien des fesses, le nombre de ses interventions chirurgicales ne se comptent plus sur le bout des doigts. Elle a enfin exaucé son vœu et, est devenue une vraie bimbo et aujourd'hui, est devenue une star suivie sur les réseaux sociaux avec des milliers d'abonnés.