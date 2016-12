Elle essaie des chaussures et se fait voler son sac avec 200 000 euros de bijoux

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Décembre 2016 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

L’année 2016 termine mal pour cette riche touriste qatarienne. En périple dans la capitale, elle décide de se rendre à la boutique Prada des Galeries Lafayette, dans le IXe arrondissement de Paris et se met à faire des essayages.



Elle pose alors son sac « très brièvement sur une chaise » et essaie ses chaussures. Entre temps, un couple de voleurs présumé s’empare du sac Vuitton, sans que sa propriétaire ne s’en rende compte, rapporte Le Parisien.



Un butin estimé à 200 000 euros



A l’intérieur, « une montre Rolex en or et diamants, un iPad, deux iPhone 6, 2 000 euros en coupures, des boucles d’oreilles et or et diamants, deux bracelets en or, une bague en or, un collier en or, une carte bancaire business, un passeport… » ajoute le quotidien.



Un butin estimé à près de 200 000 euros. Sur la vidéosurveillance, les autorités ont identifié un couple, dont la femme serait connue pour des vols à la tire. Aucune arrestation n’a pour l’heure eu lieu.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook