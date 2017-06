Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Elle jette une pièce dans le réacteur d'un avion, le vol est retardé de plusieurs heures Rédigé par Khary DIENE le 27 Juin 2017 à 21:59 | Lu 59 fois

Une passagère superstitieuse a retardé un vol à Shanghai pendant plusieurs heures mardi après avoir jeté une pièce de monnaie dans un des réacteurs de l'avion en pensant que cela lui porterait chance, ont annoncé la police de l'aéroport et la compagnie aérienne.

La passagère, une vieille dame de 80 ans, a été arrêtée par la police à l'aéroport international de Shanghai Pudong, après avoir provoqué l'évacuation des quelque 150 passagers de l'avion qui se rendait à Canton, dans le sud de la Chine.

Sur le tarmac, avant de monter à bord, la vieille dame a jeté neuf pièces de monnaie vers l'un des réacteurs de l'avion de la compagnie China Southern Airlines. Une des pièces s'est logée à l'intérieur du réacteur, a expliqué la police de l'aéroport, précisant que c'est un passager, assistant à la scène, qui a alerté les autorités.

Examen complet du réacteur de l'avion "Après enquête, la passagère impliquée, a expliqué avoir jeté les pièces en formulant le vœu de voyager en toute sécurité", a ajouté la police.

La vieille dame "a été interpellée par la police", a indiqué la compagnie China Southern Airlines, sur le réseau social chinois Weibo, précisant que "la maintenance de China Southern Airlines a mené un examen complet du réacteur de l'avion". La passagère voyageait en compagnie de son mari, sa fille et son gendre, a précisé le journal Beijing Youth Daily.



source: Yahoo

